بغداد.. العمليات تقبض على عددا من "الاحداث" اثاروا "الهلع" داخل الاحياء السكنية

2025-02-23 09:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، عن القاء القبض على عددا من "الاحداث" اثاروا "الهلع" داخل الاحياء السكنية في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "للحد من الظواهر السلبية التي يمارسها بعض سائقي الدراجات النارية (التك تك) في داخل الاحياء السكنية نتيجة السرعة والقيادة الفوضوية، وبهدف الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وعدم المخاطرة بأرواح الأبرياء منهم، نفذت قيادة عمليات بغداد ومن خلال قطعاتنا الأمنية في عموم قواطع المسؤولية، ممارسات امنية تمثلت بنصب السيطرات المفاجئة (الوقتية) نتج عنها القاء القبض على عدد من المخالفين سائقي الدراجات النارية (الاحداث دون سن الـ١٦ عام) ومثيري الهلع نتيجة السرعة المتهورة داخل الاحياء السكنية".

وأضافت، انه "تم ضبط عدد من (الدراجات النارية والتكاتك) مخالفين لشروط وضوابط حركة السير المرورية في جانبي الكرخ والرصافة".