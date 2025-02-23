2025-02-23 10:25:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد (23 شباط 2025)، اختناقًا مروريًا شمل معظم الجسور والشوارع الحيوية، مما تسبب في تعطّل حركة السير وتأخير وصول المواطنين إلى وجهاتهم بالتزامن مع بداية الأسبوع.

وأفاد مراسلنا بأن الزحام تركز في الجسور الرئيسية، أبرزها: الجسر الدوار، جسر المثنى، جسر صليخ، جسر البنوك، جسر الجادرية، وجسر الجمهورية، إضافة إلى سريع الدورة وطريق محمد القاسم، حيث شهدت هذه المناطق كثافة مرورية عالية منذ ساعات الصباح.

واضاف ان الاختناقات امتدت إلى عدة شوارع حيوية، من بينها شارع الصناعة، شارع مطار بغداد، شارع المنصور، وشارع السعدون، بالإضافة إلى نفق الزيتون ومنطقة العلاوي.



