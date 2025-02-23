2025-02-23 10:30:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طرح زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الأحد، مبادرة جديدة تهدف إلى إيجاد حل للقضية الكوردية في سوريا، وذلك عبر رسالة وجهها إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، متضمّنة رؤية لدستور ديمقراطي يحقق الاستقرار في المنطقة.

‎وأعلنت تولاي أوغوللاري، الرئيسة المشاركة لحزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” التركي، أن أوجلان يعتزم تقديم مقترح شامل لمعالجة القضية الكوردية ليس فقط في سوريا، بل أيضًا في تركيا والعراق والمنطقة ككل.

وأوضحت أوغوللاري، أن المبادرة تركز على إيجاد حلول قانونية وديمقراطية دون اللجوء إلى الصراع المسلح.

‎ووفقًا لما كشفته المتحدثة باسم الحزب الكوردي التركي، عائشة غول، فقد بعث أوجلان رسائل من محبسه في جزيرة إمرالي التركية، إلى ثلاث جهات رئيسية (قسد) في شمال شرقي سوريا، قيادة حزب العمال الكوردستاني، في جبال قنديل ضمن إقليم كوردستان العراق، و”المؤتمر الوطني الكوردي” في أوروبا.

وبحسب وسائل إعلام تركية، لم يتم الإفصاح عن مضمون هذه الرسائل، إلا أنها تندرج في إطار مساعي أوجلان، لإيجاد حلول للقضية الكوردية.

‎ووفق موقع "تركيا عاجل"، كان من المقرر أن يدعو أوجلان عناصر حزب العمال الكوردستاني إلى التخلي عن السلاح وحل الحزب بشكل كامل، وذلك استجابة لمبادرة أطلقها رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن هذه الخطوة لم تُنفَّذ حتى الآن.

‎في هذا السياق، زار وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، أوجلان في سجنه مرتين، خلال 28 ديسمبر/كانون الأول و22 يناير/ كانون الثاني، ثم توجه الوفد إلى إقليم كوردستان العراق بين 16 و19 فبراير/شباط، وناقش تفاصيل المبادرة، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها سوريا وغزة.