مدينة صناعية جديدة في ذي قار وخطة لتحويلها إلى عاصمة الصناعة في العراق

2025-02-23 10:50:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن المهندس رزاق العلي، المعاون الاستراتيجي لمحافظ ذي قار، عن خطة متكاملة لإنشاء مدينة صناعية جديدة في المحافظة، بعد الاتفاق مع هيئة المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه ضمن الخطة الاستثمارية لذي قار، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة. وأوضح...

