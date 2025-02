2025-02-23 10:50:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، أن الحكومة المحلية لم تتلقَّ حتى الآن إشعارًا رسميًا بحصة المحافظة من موازنة عام 2025، ما يعطل وضع الخطط اللازمة لتلبية احتياجات الوحدات الإدارية من المشاريع الخدمية والاستراتيجية. وأوضح العمري، في حديثه لبرنامج هموم الناس الذي تبثه إذاعة...

