مجلس ذي قار: 38 مليار دينار لمشروع ماء سيد دخيل ضمن مشاريع صندوق الإعمار

2025-02-23

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، أن مشكلة شح المياه في قضاء سيد دخيل ليست وليدة اليوم، وإنما امتدت لسنوات طويلة، إلا أن تنفيذ مشروع ماء سيد دخيل الكبير، بتكلفة إجمالية تبلغ 38 مليار دينار، سيضع حداً لهذه الأزمة بشكل نهائي. وأوضح سليم،...

