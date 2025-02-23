الاستخبارات والأمن تطيح بشبكة لتجارة المخدرات وبتاجري مخدرات في بغداد المثنى

2025-02-23 11:10:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العالمة للاستخبارات والأمن، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، عن الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في بغداد وبتاجري مخدرات في محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها تمكنت من اختراق شبكة تجارة وترويج للمواد المخدرة والقبض على أفرادها في إحدى مناطق العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)"، مشيرة الى، انها "اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم إلى القضاء".

وفي السياق ذاته وحسب البيان، فان "مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى القت القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في محافظة المثنى وبالجرم المشهود".