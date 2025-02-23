2025-02-23 11:10:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، ان العراق ملزم بشكل كامل بحماية ضيوفه من أي تهديدات.

وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي لـ"بغداد اليوم" إن "الحديث عن تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني بسبب تهديدات أمنية بعيد عن الواقع فالعراق ملزم بشكل كامل بحماية ضيوفه من أي تهديدات ولا يمكن لأي جهة التعدي على ضيوف العراق".

وأضاف البنداوي ان "أسباب فنية ودبلوماسية وراء تأجيل زيارة الشيباني وليس الأسباب الأمنية والتهديدات كما يحاول البعض الترويج لذلك من أضعاف شكل الحكومة داخليا وخارجيا".

هذا وكشف مصدر مطلع، مساء امس الأول الجمعة، عن تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني إلى بغداد لإشعار اخر.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" ان "زيارة الشيباني إلى العاصمة بغداد والتي كانت مقررة يوم غد السبت تأجلت إلى اشعار آخر".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "تأجيل الزيارة جاء لأسباب امنية وتم الاتفاق على تأجيل الزيارة الى اشعار آخر"، مبينا أن "هذا التأجيل هو الثالث لنفس الأسباب الأمنية".





