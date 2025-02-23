2025-02-23 11:15:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاحد، أنها ستعلن بشكل رسمي النتائج النهائية للتعداد العام للسكان يوم غد الاثنين.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة التخطيط العراقية سوف تعلن يوم غد الاثنين وبشكل رسمي النتائج النهائية للتعداد العام للسكان خلال مؤتمر صحفي يحضره عدد من الوزراء والمسؤولين، اضافة إلى ممثل الامين العام للامم المتحدة وسفراء وغيرهم".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تم تنفيذ التعداد السكاني في العراق، حيث أُعلن بشكل مبدئي أن عدد سكان العراق بلغ 45.4 مليون نسمة، مع توزيع متساوٍ تقريبًا بين الذكور والإناث.

وقد تأخر إعلان النتائج النهائية للتعداد، حيث حُدد يوم 24 فبراير/ شباط الجاري موعدًا للإعلان الرسمي عن هذه النتائج.

وشهد العراق تأجيلات متكررة في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن، حيث كان من المقرر إجراؤه في عام 2023، إلا أنه تأجل إلى أكتوبر/ تشرين الثاني 2024 بسبب ضيق الوقت وتأخر إقرار الموازنة الاتحادية.

وتُعزى هذه التأخيرات إلى عدة عوامل، أبرزها التأخر في إقرار الموازنة، مما أثر على الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإجراء التعداد في موعده المحدد.