وزارة التخطيط: يوم غد الإعلان عن النتائج الأساسية للتعداد السكاني

2025-02-23 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين سيشهد الإعلان عن النتائج الأساسية للتعداد السكاني.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، سيعقد مؤتمراً يوم غد الاثنين لإعلان النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان والمساكن".

وأضافت أن "ذلك سيتم بحضور الوزراء، والنواب ورؤساء الهيئات وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والوكالات الدولية والسفراء، والمحافظين، ووكلاء الوزارات، ورؤساء عدد من الأجهزة الإحصائية العربية، والمستشارين والخبراء ورؤساء الجامعات".

وبينت أن "المؤتمر سيعقد في الساعة التاسعة والنصف (9:30) صباحاً في فندق بابل".