العراق يوسع منافذ التوزيع مع ارتفاع استهلاك غاز السيارات السائل
شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، يوم الأحد، عن زيادة استهلاكية جديدة من منتوج غاز السيارات السائل LPG خلال شهر كانون الثاني وذلك عبر منافذها التوزيعية بالاضافة الى منافذ شركة تعبئة الغاز والمنتشرة في انحاء البلاد.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الكميات المستهلكة من غاز السيارات LPG من قبل المواطنين خلال الشهر الماضي ارتفعت الى 31 مليون لتر في شركتي التوزيع وتعبئة الغاز.
وأعلن طالب، عن افتتاح منفذين جديدين هما (نخيل بغداد) في العاصمة و(وادي حجلان ) في محافظة الأنبار ليُضافان الى سلسلة منافذ الغاز التي بلغ عددها 74 منفذاً تابعاً لشركة التوزيع بالإضافة الى 53 منفذاً تابعاً لشركة تعبئة الغاز، ليصبح العدد الكلي 127 منفذاً تجهيزياً غازياً مسخراً لتغطية زيادة الطلب على منتوج غاز المركبات من قبل المواطنين .
وأشار مدير عام الشركة أن منافذ الـ LPG تشهد اقبالاً كبيراً على استهلاكه من قبل المواطنين نظراً لمميزاته الكثيرة ورخص ثمنه.
في ذات الشأن بين مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم أن أعداد منافذ غاز المركبات بتزايد مستمر مستقبلاً في المحطات الحكومية والأهلية نتيجة العمل المتواصل من قبل الملاكات التجهيزية ، مؤكداً وجود منافذ أخرى قيد الإنجاز لإضافتها الى الخدمة خلال الفترة القادمة.