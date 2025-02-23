مدرب برشلونة عن مباراة لاس بالماس: سعيد بالنقاط لا الأداء

2025-02-23 11:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد المدير الفني لبرشلونة، الألماني هانز فليك، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، أن فريقه لم يقدم أفضل أداء له خلال الانتصار بنتيجة (2-0) على أرض لاس بالماس، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من الليجا.

وقال فليك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إننا "لم نخض مباراة جيدة للغاية، لكننا فزنا 2-0 وهذا هو الأهم، تحقيق النقاط الثلاث يجعل العودة أسهل"، مبينا انه "في الاستراحة، أوضحنا بعض الأمور للاعبين حول ما يجب تحسينه، وأعتقد أنهم استجابوا بشكل جيد".

واضاف: "نحن سعداء بالفوز لكن الأداء لم يكن على المستوى الذي نطمح إليه. لا يزال أمامنا الكثير لنطوره، ولكن الأهم أننا نحافظ على صدارة الليجا"، مشيرا الى ان "فريقه عانى من بعض المشكلات خلال المباراة، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة ودقة التمريرات".

وبين اننا "افتقدنا السيطرة على الكرة، ولم نلعب بالطريقة التي نرغب بها. ارتكبنا العديد من الأخطاء في التمرير، خاصة في الشوط الأول، حيث واجهنا صعوبات أكثر من المعتاد".

وتحدث المدرب عن تألق داني أولمو، الذي سجل الهدف الأول للفريق فقال: "هدفه كان مهمًا جدًا لنا وله شخصيًا. لم يشارك كثيرًا في المباريات السابقة بسبب الإصابة".

واسترسل: "كما أن بعض زملائه كانوا في حالة بدنية أفضل منه. نحن سعداء به، لقد كان هدفًا رائعًا. كذلك، فيران توريس قدم إضافة مميزة عند دخوله من مقاعد البدلاء".

وعن الصلابة الدفاعية التي أظهرها برشلونة، قال فليك: "الجميع يتحمل المسؤولية في الحفاظ على نظافة الشباك. نملك 4 مدافعين في مستوى جيد، كما أن الظهيرين وكاسادو، الذي يلعب في مركز رقم 6، قدموا أداءً مميزًا".

واختتم: "بالطبع، بيدري هو لاعب مهم دائمًا في الفريق. الآن علينا الاستعداد لمباراتنا المهمة يوم الثلاثاء (ضد أتلتيكو مدريد)".

المصدر: وكالات