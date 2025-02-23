السليمانية.. محتجون على أزمة الرواتب يقطعون طريق ناقلات النفط

2025-02-23 11:45:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في تصعيد جديد للاحتجاجات المطالبةبصرف الرواتب، أقدم عدد من المعلمين والموظفين، صباح اليوم الأحد، على قطع الطريقأمام الصهاريج المحملة بالنفط والمشتقات النفطية في ناحية عربت بمحافظةالسليمانية، وذلك لمنعها من الوصول إلى المنافذ الحدودية.

وقال المعلم عطاء محمد، أحد المشاركين فيالاحتجاج، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذه الخطوة هو التأكيد على أنموارد الإقليم يجب أن تُستخدم لصالح المواطنين وليست لصالح السلطة المتنفذة".

وأضاف أن "النفط الذي يتم تصديره إلى دولالجوار يجب أن يُسهم في تحسين معيشة السكان وصرف رواتب الموظفين، بدلًا من أن يكونمصدر تمويل للجهات الحاكمة دون أي انعكاس إيجابي على حياة المواطنين".

بدوره، أكد المعلم عادل حسن، لوكالة شفق نيوز،أن "هذا التصعيد جاء بعد تنفيذ إضراب عام استمر 15 يومًا، شمل الامتناع عنالطعام وتعليق الدراسة في مدارس الإقليم لأكثر من شهرين متتالين، خصوصًا في محافظةالسليمانية".

وأوضح أن "المحتجين قرروا اتخاذ خطوةجديدة بإغلاق الطريق أمام الشاحنات المتجهة إلى المنافذ الحدودية في ناحية عربت،في محاولة لإيصال رسالة أقوى إلى الجهات المعنية".

وأشار حسن إلى أن "الاحتجاج قد يستمر حتىمساء اليوم، مع احتمالية تمديده لفترة أطول، حيث يُتوقع نصب خيام للاعتصام المفتوحفي حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم".

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الخطواتالاحتجاجية بهدف معالجة أزمة الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية.

وتعيش محافظة السليمانية، كما هو الحال في بقيةمناطق إقليم كوردستان، أزمة مالية خانقة نتيجة تأخر صرف الرواتب، ما دفع الموظفينوالمعلمين إلى تصعيد احتجاجاتهم خلال الأشهر الماضية.