"بيروت تستقبل الحشود".. تشييع ضخم لنصر الله وصفي الدين وسط إجراءات مشددة

2025-02-23 11:50:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة توافد المشيّعون منذ ساعات الفجر إلى المدينة الرياضية في بيروت – ملعب الرئيس كميل شمعون، للمشاركة في تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير مرورية خاصة في العاصمة وعلى الطرق المؤدية إلى موقع المراسم. ويشيّع حزب الله، اليوم الأحد، أمينَيْه العامَيْن السابقَيْن […]

