مساء اليوم.. "قدامى العراق" يلاقي البحرين في ثاني مباراة بالبطولة

2025-02-23 11:50:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي منتخب العراق نظيره البحريني، عند الساعة 9:15 من مساء يومالأحد، على ملعب جابر المبارك الحمد، في ثاني مواجهاته ببطولة قدامى الخليج لكرةالقدم.

وتتواصل مواجهات الجولة الثانية، اليوم الاحدبمواجهات، عمان وقطر، والإمارات مع الكويت، واليمن والسعودية.

وكان المنتخب العراقي فاز أمس السبت، على فريقاليمن في أولى مواجهاته بالبطولة بهدف دون رد.

وتشارك في النسخة الأولى من البطولة 8 منتخباتخليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر،الإمارات، وعُمان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق، السعودية، البحرين،واليمن.

وتقرر أن تلعب مباراتي نصف النهائي يوم 25فبراير على أن تقام المباراة النهائية في اليوم التالي 26 من نفس الشهر.

كما تقرر أن تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة،بواقع 20 دقيقة لكل شوط، في إطار منافسات البطولة التي تعد الأولى من نوعهالمنتخبات قدامى اللاعبين في منطقة الخليج العربي.