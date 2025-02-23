طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة في تصفيات كأس العالم 2026

2025-02-23 11:50:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سمت لجنة الحكامِ في الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم، طاقماً تحكيمياً عراقياً دولياً لقيادة مباراةِ منتخبي قطر وكوريا الشمالية ضمن منافساتِ الجولة السابعة لتصفيات القارة الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتألف الطاقمُ، من مهند قاسم حكماً للساحة، يساعده كلاً من واثق مدلل وأحمد صباح حكمين مساعدين، وزيد ثامر حكماً رابعاً.

وسيكون الحكمان السعوديان عبد الله الشهري حكماً VAR ، يساعده إبراهيم الدخيل.

وتجري المباراةُ في العاصمةِ القطرية الدوحة في 20 من شهر آذار / مارس المُقبل.