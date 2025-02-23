2025-02-23 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية)".

وأكد، على "أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".

ووجّه رئيس الوزراء، "بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد، وجوازاً دبلوماسياً، تثميناً لما قدمه من عطاء إنساني شجاع".

كما وجه "بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني".

من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف، عن "تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة".