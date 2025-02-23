العراق يحرز المركز الثاني في منافسات الجائزة الكبرى للفروسية
2025-02-23 11:55:04 - المصدر: واع
بغداد - واع
حقق الفارس العراقي، زيد النجيفي، المركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى لفئة النجمتين، وذلك ضمن البطولة التي أقيمت في نادي الغزاوي للفروسية بالمملكة العربية السعودية.
وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" النجيفي أحرز هذا الفوز برفقة جواده “Sildouch”، ليضيف إنجازاً جديداً لرياضة الفروسية العراقية، ويحقق فوزه الثاني في منافسات الجائزة الكبرى لهذا الموسم، متفوقاً على نخبة من الفرسان الدوليين".
وأضاف أن" هذه النتيجة تعد تأكيداً على المستوى المتميز الذي وصل إليه النجيفي ورياضة الفروسية بشكل عام في العراق، بعد الدعم الكبير الذي يتلقاه فرسان العراق في ظل الاتحاد الحالي برئاسة عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية".
حقق الفارس العراقي، زيد النجيفي، المركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى لفئة النجمتين، وذلك ضمن البطولة التي أقيمت في نادي الغزاوي للفروسية بالمملكة العربية السعودية.
وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" النجيفي أحرز هذا الفوز برفقة جواده “Sildouch”، ليضيف إنجازاً جديداً لرياضة الفروسية العراقية، ويحقق فوزه الثاني في منافسات الجائزة الكبرى لهذا الموسم، متفوقاً على نخبة من الفرسان الدوليين".
وأضاف أن" هذه النتيجة تعد تأكيداً على المستوى المتميز الذي وصل إليه النجيفي ورياضة الفروسية بشكل عام في العراق، بعد الدعم الكبير الذي يتلقاه فرسان العراق في ظل الاتحاد الحالي برئاسة عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية".