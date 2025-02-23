وطني المصارعة يكثف استعداداته لبطولة غرب آسيا
2025-02-23 11:55:04 - المصدر: واع
بغداد - واع
يواصل منتخبنا الوطني للمصارعة، استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في العاصمةّ الأردنية عمّان، نهاية شهر آذار المقبل والتي تحتضنها صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبمشاركة نخبة من المنتخبات القوية، أبرزها إيران، الأردن، سوريا، لبنان، اليمن، وفلسطين.
وقال رئيس الاتحادين المركزي وغرب آسيا للمصارعة، شعلان عبد الكاظم في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" تحضيرات المنتخب تسير وفق الخطة الموضوعة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني، كاظم محسني ومساعديه، إذ تم اختيار أفضل المصارعين الدوليين الذين حققوا نتائج متميزة في البطولة العربية، إضافة إلى مجموعة من المواهب الشابة التي يعول عليها لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الاستحقاق الإقليمي المهم".
وأضاف أن" البطولة ستكون فرصة قوية للاحتكاك مع مدارس مصارعة متقدمة، لا سيما أن المنافسة ستشهد نزالات على مستوى عالٍ في مختلف الأوزان والفئات، مما سيسهم في رفع جاهزية اللاعبين وتحضيرهم للاستحقاقات المقبلة".
يواصل منتخبنا الوطني للمصارعة، استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في العاصمةّ الأردنية عمّان، نهاية شهر آذار المقبل والتي تحتضنها صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبمشاركة نخبة من المنتخبات القوية، أبرزها إيران، الأردن، سوريا، لبنان، اليمن، وفلسطين.
وقال رئيس الاتحادين المركزي وغرب آسيا للمصارعة، شعلان عبد الكاظم في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" تحضيرات المنتخب تسير وفق الخطة الموضوعة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني، كاظم محسني ومساعديه، إذ تم اختيار أفضل المصارعين الدوليين الذين حققوا نتائج متميزة في البطولة العربية، إضافة إلى مجموعة من المواهب الشابة التي يعول عليها لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الاستحقاق الإقليمي المهم".
وأضاف أن" البطولة ستكون فرصة قوية للاحتكاك مع مدارس مصارعة متقدمة، لا سيما أن المنافسة ستشهد نزالات على مستوى عالٍ في مختلف الأوزان والفئات، مما سيسهم في رفع جاهزية اللاعبين وتحضيرهم للاستحقاقات المقبلة".