‏السوداني يشيد بالطبيب العراقي محمد أبو رغيف: مواقف مشرفة نفتخر بها

2025-02-23 11:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشاد مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية)، فيما اكد ان مواقفه في غزة مشرفة ويفتخر به جميع العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية)".

وأكد السوداني "أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".

ووجّه السوداني بـ"منح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد، وجوازاً دبلوماسياً، تثميناً لما قدمه من عطاء إنساني شجاع"، كما وجه بـ"إنشاء المستشفى العراقي في غزّة خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني".

وتابع البيان، ان "الطبيب أبو رغيف أعرب عن تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة".