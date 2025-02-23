التربية: العراق يحصد المركز الأول في الذاكرة والحساب الذهني

2025-02-23 11:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حصد العراق، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، لقب بطولة الذاكرة العربية والحساب الذهني للمرة الثانية على التوالي، منافسًا (500) مشارك عربي من 12 دولة عربية، في البطولة التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / كرسي الألكسو في خدمة الطفولة للمرحلة الثانية، تحت إشراف اللجنة الوطنية العراقية بالتعاون مع مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. وجاءت السودان في المرتبة الثانية، ثم ليبيا بالمركز الثالث.

وذكر إعلام وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "البطولة افتتحت بكلمة ترحيبية لوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أكد فيها أن "هذا المحفل الإبداعي السنوي يهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية والقدرات العقلية لدى التلاميذ والطلبة العرب، ويُعقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعم الحكومة الوطنية للطاقات الطلابية، تمهيدًا لبناء جيل يتمتع بالابتكار والإمكانات المتقدمة".

وأضاف أن "تعلم الحساب الذهني يسهم في تطوير مرونة العقل وقدرة التلميذ على التفكير النقدي، مما يساعدهم على حل المشكلات والمسائل الرياضية بسرعة وكفاءة دون الاعتماد على الآلة الحاسبة".

وقدم الوزير شكره إلى اللجنة المركزية المشرفة على المسابقة برئاسة إيهاب القسطاوي، مدير كرسي الألكسو، ومراد محمودي، أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في منظمة الألكسو، لما بذلوه من جهود في دعم الطفولة، كما شكر أعضاء اللجنة الفرعية للتحكيم ومجيد كامل عبد الله، الأمين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم".



