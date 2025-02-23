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› فيديو | إيران تهدد بتحويل المنطقة الى رماد!
فيديو | إيران تهدد بتحويل المنطقة الى رماد!
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2025-02-23 12:00:02 - المصدر: قناة التغيير
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