2025-02-23 12:00:07 - المصدر: ايشان

وجه ‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقبال الطبيب العراقي محمد أبو رغيف بإنشاء مستشفى عراقي في غزّة، فيما كافأ الطبيب المشهور بجواز دبلوماسي. وأكد السوداني في بيان أورده مكتبه الإعلامي، “أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات […]

ظهرت المقالة السوداني يكافئ “الطبيب المعجزة” بجواز دبلوماسي ويوجه بإنشاء مستشفى في غزة أولاً على ايشان.



