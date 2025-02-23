2025-02-23 12:00:07 - المصدر: ايشان

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، ان يوم غد الاثنين سيشهد الإعلان عن النتائج الأساسية للتعداد السكاني. وقالت الوزارة في بيان، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم سيعقد يوم غد الاثنين، مؤتمراً لإعلان النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان والمساكن”. واضافت ان “ذلك سيتم بحضور الوزراء، والنواب ورؤساء الهيئات وممثل الأمين العام للأمم […]

ظهرت المقالة التخطيط: الكشف عن النتائج الأساسية للتعداد السكاني غداً أولاً على ايشان.



