السوداني يوجه بإنشاء "مستشفى عراقي" في غزة

2025-02-23 12:30:14 - المصدر: شفق نيوز

‏شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بإنشاء "المستشفى العراقي في غزّة" ومنح طبيب عراقي كان يشرف على علاج المصابين بالقطاع، وحدة سكنية في بغداد، وجوازاً دبلوماسياً.

جاء ذلك، خلال استقباله، الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية)، في مكتبه ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها الشعب العراقي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ووجّه السوداني، بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد، وجوازاً دبلوماسياً، تثميناً لما قدمه من عطاء إنساني شجاع.

كما وجه رئيس الوزراء العراقي، بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة خدمةً لأبناء الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني.

من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف، عن تقديره لاهتمام رئيس الوزراء، وكل الجهود الرسمية والشعبية العراقية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة.