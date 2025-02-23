مدفأة تودي بحياة طفلة وتصيب افراد اسرتها بجروح شمال تكريت

2025-02-23 12:30:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة صلاح الدين، يوم الأحد، بمصرع واصابة ستة اشخاص من أُسرة واحدة شمال مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلة بعمر خمس سنوات لقيت حتفها فيما أصيب والدها، وباقي افراد اسرتها الثلاثة باندلاع حريق وسط منزلهم في قضاء بيجي شمال تكريت، مبينا أن الحريق ناجم عن انقلاب مدفأة نفطية داخل المنزل.

وأضاف ان الجثة نقلت إلى الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى قضاء بيجي.

وفي السياق أصيب ثلاثة مدنيين بجروح إثر اصطدام سيارتين على طريق تكريت - كركوك ضمن ناحية الرشاد.

وذكر مصدر أمني آخر، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج.