2025-02-23 12:35:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأحد، أن السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تواجدت بين أكبر الحائزين الأجانب امتلاكا للسندات الامريكية للعام 2024.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها للعام 2025 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "السعودية كانت من ضمن اكبر 20 دولة امتلاكا للسندات الامريكية لعام 2024"، مبينا أن "السعودية جاءت بالمرتبة الـ 17 من بين الدول التي تمتلك 137.5 مليار دولار كسندات امريكية".

واضافت ان " اليابان جاءت على رأس الدول الأكبر حيازة لهذه السندات بـ 1.059 ترليون دولار، تليها الصين ثانيا بـ 759 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 722 مليار دولار، ولوكسمبورج رابعا بـ 424 مليار دولار وجزر كايمان، و خامسا بـ 419 مليار دولار، وكندا سادسا بـ 379 مليار دولار".

واشارت الخزانة الى ان "العراق لم يتواجد ضمن الـ 20 الحائزين على اكبر السندات الامريكية على الرغم من تواجده في العام 2023 بحيازة تبلع 32.6 مليار دولار".

وخلصت الخزانة الى أن "مجموع السندات لدول العالم خلال العام الماضي بلغت 8 تريليونات و 513 مليار دولار".