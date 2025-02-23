العراق يحصد لقب بطولة الذاكرة العربية والحساب الذهني

2025-02-23 12:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حصد العراق، لقب بطولة الذاكرة العربية والحساب الذهني للمرة الثانية على التوالي، في البطولة التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / كرسي الالكسو.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الأحد، أن "العراق حصد لقب بطولة الذاكرة العربية و الحساب الذهني للمرة الثانية على التوالي، مُنافسا (500) مشارك عربي حضروا من 12 دولة عربية شقيقة للمشاركة في البطولة التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / كرسي الالكسو في خدمة الطفولة للمرحلة الثانية تحت إشراف اللجنة الوطنية العراقية بالتعاون مع مركز تنمية الابداع الدولي في العراق، حيث جاءت السودان في المرتبةالثانية ثم ليبيا بالمركز الثالث".

وقال وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، في كلمة له خلال البطولة: "نجتمع معا في محفل إبداعي سنوي خُصِص لاكتشاف المواهب العلمية والقدرات العقلية لدى التلاميذ والطلبة العرب، معلنين تنظيمها بكل فخر واعتزاز محاطةً برعاية كريمة من لدن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعم الحكومة الوطنية للطاقات الطلابية تمهيدا لبناء جيل يتمتع بالابتكار والإمكانات المتقدمة".

وأضاف أن "تعلم الحساب الذهني يساعد في تطوير مرونة العقل وقدرة التلميذ على التفكير النقدي فيتعلمون كيفية استخدام العمليات الحسابية الأساسية لحل المشكلات والمسائل الرياضية بشكلٍ سريعٍ وفعال دون اللجوء الى الآلة الحاسبة".