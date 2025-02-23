زيدان والساعدي يبحثان طبيعة عمل لجنة السلوك النيابية

2025-02-23 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع رئيس لجنة السلوك النيابية النائب علي الساعدي، اليوم الاحد، طبيعة عمل اللجنة والمعالجات القانونية الخاصة بها.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم الاحد، لجنة السلوك النيابية في مجلس النواب المتمثلة برئيس اللجنة النائب علي الساعدي وأعضاء اللجنة".

واضاف انه "جرى بحث طبيعة عمل اللجنة والمعالجات القانونية الخاصة بها".