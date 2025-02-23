2025-02-23 13:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





رئيسا هيئتي النزاهة والاستثمار يبحثان سبل توفير بيئة ملائمة لتسريع وتيرة الإعمار والبناء خالية من المساومة والابتزاز





بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور (حيدر مكية) سبل توفير بيئة عملٍ نزيهةٍ آمنةٍ، خاليةٍ من المُساومة والابتزاز، جاذبةٍ للاستثمار. لتسريع وتيرة الاعمار والبناء في البلد





وأشارا إلى ضرورة مُلاحقة كلّ من تُسوّلُ له نفسه اقتراف أعمال المساومة والابتزاز التي تُمثّلُ بيئةً طاردةً للاستثمار وتعرقل الجهود الحكوميَّة في عمليَّات الإعمار وتحقيق التنمية.



