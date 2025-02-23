القاضي زيدان يبحث مع لجنة السلوك النيابية آليات عملها والمعالجات القانونية

2025-02-23 13:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، مع لجنة السلوك النيابية آليات عمل اللجنة والمعالجات القانونية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القاضي فائق زيدان استقبل لجنة السلوك النيابية في مجلس النواب، برئاسة النائب علي الساعدي وأعضاء اللجنة".

وأضاف انه "تم خلال اللقاء بحث طبيعة عمل اللجنة والآليات القانونية الخاصة بها".



