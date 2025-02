صندوق الإسكان في ذي قار يعلن عن إيقاف مؤقت للجباية الإلكترونية في اذار المقبل

2025-02-23 13:15:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن صندوق الإسكان في ذي قار عن توقف مؤقت لخدمة الجباية الإلكترونية بدء من الأول من اذار ولغاية الحادي عشر من الشهر ذاته، وذلك في إطار تنفيذ أعمال التحول إلى الأنظمة الجديدة. وأوضح الصندوق في بيان له تابعته شبكة اخبار الناصرية أنه سيشمل التوقف أيضا إيقاف تسديد الأقساط...

