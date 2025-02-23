2025-02-23 13:18:06 - المصدر: ايشان

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات. وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة ميتا بلاتفومس المالكة للمنصة قدمت إضافة تسمى “الشهادات”، والتي تسمح لمنتجي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الآراء الإيجابية، التي ينشرها صناع […]

ظهرت المقالة إنستغرام تطرح “طريقة جديدة” للحصول على أموال أولاً على ايشان.



