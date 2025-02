2025-02-23 13:20:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد منح ‏رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الطبيب العراقي محمد أبو رغيف وحدة سكنية وسط بغداد وجوازاً دبلوماسياً فيما وجه بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى)، أن "السوداني استقبل الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية)". وأكد "أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو […]

