بمناسبة يوم البيئة.. معرض بيئي وحوار مفتوح في أربيل (صور)

2025-02-23 13:20:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، معرض بيئي مفتوح، حول حماية البيئة، وذلك بتنظيم مشترك بين مؤسسة "روانگە" ومديرية البيئة، وكلية العلوم في جامعة صلاح الدين.

وتضمن المعرض، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، عرضًا لمنتجات وأعمال علمية وتكنولوجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة، بمشاركة عدد من الأساتذة والطلاب والمهتمين في هذا المجال.

كما شهدت الفعالية، جلسة حوارية مفتوحة، تناولت سبل حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، والحلول العلمية لهذه التحديات.

وفي ختام الفعالية، تم تقديم الشكر والتقدير للجهات والأفراد الذين ساهموا في جهود الحفاظ على بيئة مدينة أربيل "نظيفة ومستدامة".