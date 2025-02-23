محافظ المثنى يعلن تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات التربوية في المحافظة

2025-02-23 14:10:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ المثنى مهند العتابي، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، عن تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات الوظيفية والتربوية في محافظة المثنى، وذلك خلال لقائه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "محافظ المثنى أعلن عن تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات الوظيفية والتربوية في محافظة المثنى، وذلك خلال لقائه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، في العاصمة بغداد، مبيناً أن هذا الإعلان جاء خلال اجتماع رسمي حضره مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدي حاتم العيساوي، ونقيب المعلمين المركز العام إلى جانب وفد رسمي من المحافظة".

وأعرب المحافظ خلال الاجتماع، حسب البيان، عن "شكره وتقديره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لرعايته مشروع مدينة الغدير السكنية، الذي استمر العمل على إجراءاته لمدة ثمانية أشهر، مشيداً بالدور الفاعل لوزير التربية في تسهيل الإجراءات ودعم المشروع".

وأكد المحافظ الاتفاق على تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات التربوية في مديرية تربية المحافظة، لتصبح أكبر حي سكني مخصص للملاكات التعليمية في العراق، واستكمال إجراءات التصميم والفرز للحي السكني الجديد ضمن المرحلة الثانية من مشروع مدينة الغدير السكنية، على أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع قريباً، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء".

وأشار المحافظ إلى أن "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم الكوادر التربوية"، مثمنًا جهود مجلس محافظة المثنى في المصادقة على المشروع، ومشيدا بتعاون جميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.



