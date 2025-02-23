مركز البصرة بلا ماء.. والدائرة المختصة: نعمل على إصلاح الخلل

2025-02-23 14:20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناشد عدد من المواطنين في محافظةالبصرة، يوم الأحد، لإيجاد حل عاجل لانقطاع المياه في مناطق المركز منذ يومين،فيما أكدت مديرية الماء أنها تعمل على إصلاح الأنبوب الرئيس لنقل الماء.

وقال الأهالي لمراسل وكالة شفق نيوز، إن"مناطق حي الحسين والجمعيات والكفاءات والقبلة وحي طارق والمطيحة وحي بغدادوغيرها ضمن حدود مركز المحافظة، تعاني منذ يومين من انقطاع المياه وسط معاناةالأهالي".

وردا على هذا الأمر، قال مدير عام مديرية ماءالبصرة، نزار ناصر لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب انقطاع المياه تعود لكسر فيالأنبوب الممتد بشارع محمد القاسم بسبب أعمال المشاريع".

وأضاف أن "هذا الأنبوب هو الناقل الرئيسللمياه لمناطق المركز، وكوادرنا استمرت بالعمل على إصلاحه حتى ساعات متقدمة من فجراليوم، وتمت إعادة ضخ ماء الإسالة إلى أغلب المناطق".

وتعاني مناطق محافظة البصرة جنوبي العراق، التيتعتمد على مياه شط العرب، من ملوحة المياه وتلوثها و عدم صلاحيتها للاستخدامالبشري وفق متخصصين ومراقبين، رغم إنشاء محطات تحلية الماء في قضاء أبي الخصيب،وهو أكبر أقضية المحافظة.