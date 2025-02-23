السوداني يبحث رفع الحظر عن "الطائر الأخضر" مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي
شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إجراءات رفعالحظر الأوروبي عن الطيران العراقي، مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا).
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن، "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس الاتحاد الدولي للنقلالجوي كامل العوضي، وخلال اللقاء استعراض السوداني جهود العراق واجراءاته بخصوصانهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التيأعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر".
وأضاف "كما شهد اللقاء مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوطالجوية وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وكذلك في مجال رفع قدرات الشركةوتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع".
وأكد السوداني، بحسب البيان "إيلاء هذاالملف الأهمية القصوى، والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر،وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والايفاء بكل متطلبات هذاالأمر، والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط والالتزام بالمعايير الدولية،وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي".
من جانبه، أشار العوضي إلى أهمية "استكمالإنهاء هذا الملف، خصوصاً أن نسبة الإنجاز المتحققة في الخطة التصحيحية قد تقدمتلتصل إلى 56%، ما يعني أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع تمضي بالاتجاه الصحيح".