السوداني يبحث رفع الحظر عن "الطائر الأخضر" مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي

2025-02-23 14:20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إجراءات رفعالحظر الأوروبي عن الطيران العراقي، مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا).

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن، "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس الاتحاد الدولي للنقلالجوي كامل العوضي، وخلال اللقاء استعراض السوداني جهود العراق واجراءاته بخصوصانهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التيأعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر".

وأضاف "كما شهد اللقاء مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوطالجوية وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وكذلك في مجال رفع قدرات الشركةوتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع".

وأكد السوداني، بحسب البيان "إيلاء هذاالملف الأهمية القصوى، والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر،وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والايفاء بكل متطلبات هذاالأمر، والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط والالتزام بالمعايير الدولية،وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي".

من جانبه، أشار العوضي إلى أهمية "استكمالإنهاء هذا الملف، خصوصاً أن نسبة الإنجاز المتحققة في الخطة التصحيحية قد تقدمتلتصل إلى 56%، ما يعني أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع تمضي بالاتجاه الصحيح".