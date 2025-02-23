الحمى القلاعية تتسبب بارتفاع أسعار الدجاج.. كم بلغ سعرها في الأنبار؟

2025-02-23 14:20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسواق محافظة الأنبار، ارتفاعًاحادًا في أسعار الدجاج خلال الأيام الماضية، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد من2500 دينار إلى 3750 دينارا، وسط مخاوف من استمرار موجة الغلاء بسبب تفشي مرضالحمى القلاعية بين المواشي.

وأعرب تجار ومواطنون عن قلقهم من أن يستمرارتفاع الأسعار في ظل نقص المعروض، مطالبين الجهات المعنية بتوفير اللقاحاتوالعلاجات المناسبة للحد من انتشار المرض.

وقد أشار بعض أصحاب المزارع، لمراسل وكالة شفقنيوز، إلى أن "ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية البيطرية، زاد من أعباءالإنتاج ودفع الأسعار إلى الارتفاع".

ودعا مربو الدواجن الحكومة المحلية ووزارةالزراعة إلى "التدخل العاجل من خلال دعم المزارع المتضررة، وتوفير اللقاحاتبأسعار مناسبة، وتشديد الرقابة البيطرية للحد من انتشار المرض. كما طالب المواطنونبضبط الأسعار لمنع استغلال الأزمة من قبل بعض التجار".

وشهدت الفترة الماضية، تفشي فيروس الحمىالقلاعية بين المواشي، ما تسبب بنفوق الآلاف من المواشي، وسط عزوف المواطنين عناستهلاك اللحوم تخوفا من انتقال الفيروس.