بغداد.. حشود كبيرة تتوافد للمشاركة بالتشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين

2025-02-23 14:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بدأت الحشود الكبيرة بالتوافد، اليوم الأحد، الى مدينة الكاظمية المقدسة للمشاركة بالتشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وهاشم صفي الدين.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حشوداً كبيرة من المواطنين بدأوا بالتوافد الى جسر الأئمة باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة، للمشاركة بالتشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وهاشم صفي الدين، الذي سينطلق بعد قليل".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت الجسر أمام حركة السير فيما انتشرت بشكل واسع في المنطقة لتنظيم عملية التشييع".



















