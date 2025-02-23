2025-02-23 14:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي ورئيس هيئة الاستثمار، حيدر مكية، اليوم الأحد، ضرورة مُلاحقة مقترفي أعمال المساومة والابتزاز.

وذكر بيان لهيئة النزاهة ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي بحث مع رئيس هيئة الاستثمار، حيدر مكية، سبل توفير بيئة عملٍ نزيهةٍ آمنةٍ، خاليةٍ من المُساومة والابتزاز، جاذبة للاستثمار لتسريع وتيرة الإعمار والبناء في البلد".

وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا ضرورة مُلاحقة كلّ من تُسوّلُ له نفسه لاقتراف أعمال المساومة والابتزاز التي تُمثّلُ بيئةً طاردةً للاستثمار وتعرقل الجهود الحكوميَّة في عمليَّات الإعمار وتحقيق التنمية".