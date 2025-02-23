صفاء هادي: الفرق الجماهيرية تعاني الضغوط وعلينا الاستمرار بالانتصارات
2025-02-23 14:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد لاعب القوة الجوية، صفاء هادي، أن الفرق الجماهيرية دائماً ما تواجه ضغوطاً كبيرة، مشدداً على أهمية تجاوز هذه الضغوط لتحقيق النتائج الإيجابية.
وأوضح هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الفرق الجماهيرية مثل القوة الجوية، الزوراء، والشرطة تكون أكثر عرضة للضغوطات نظراً لمنافستها المستمرة على اللقب"، مبيناً أن" كل مباراة تُعد بمثابة نهائي لنا ، حيث يسعى الفريق إلى حصد النقاط لضمان البقاء في المراكز المتقدمة".
وأضاف هادي أن" الفريق والجهاز الفني يتحملان مسؤولية الخروج من الأجواء السلبية وتحقيق نتائج إيجابية، وقد نجحنا في ذلك من خلال تقديم أداء جيد أمام الحدود."
وأشار هادي إلى أن" فكر المدرب يتحسن يوماً بعد يوم، مؤكدا على ضرورة البناء على هذا الفوز ومواصلة الأداء القوي من دون التفريط بأي نقطة في المباريات المقبلة".
أكد لاعب القوة الجوية، صفاء هادي، أن الفرق الجماهيرية دائماً ما تواجه ضغوطاً كبيرة، مشدداً على أهمية تجاوز هذه الضغوط لتحقيق النتائج الإيجابية.
وأوضح هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الفرق الجماهيرية مثل القوة الجوية، الزوراء، والشرطة تكون أكثر عرضة للضغوطات نظراً لمنافستها المستمرة على اللقب"، مبيناً أن" كل مباراة تُعد بمثابة نهائي لنا ، حيث يسعى الفريق إلى حصد النقاط لضمان البقاء في المراكز المتقدمة".
وأضاف هادي أن" الفريق والجهاز الفني يتحملان مسؤولية الخروج من الأجواء السلبية وتحقيق نتائج إيجابية، وقد نجحنا في ذلك من خلال تقديم أداء جيد أمام الحدود."
وأشار هادي إلى أن" فكر المدرب يتحسن يوماً بعد يوم، مؤكدا على ضرورة البناء على هذا الفوز ومواصلة الأداء القوي من دون التفريط بأي نقطة في المباريات المقبلة".