أسعار الدولار في الاسواق المحلية

2025-02-23 14:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينارا مقابل 100 دولار.