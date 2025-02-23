السوداني يبحث مع وفد دولي اجراءات رفع الحظر الجوي الأوروبي عن العراق

2025-02-23 14:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا برئاسة نائب رئيس الاتحاد كامل العوضي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، انه خلال اللقاء جرى استعراض جهود العراق واجراءاته بخصوص انهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر. كما شهد اللقاء – بحسب البيان مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وكذلك في مجال رفع قدرات الشركة وتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع. وأكد رئيس مجلس الوزراء إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر، وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والايفاء بكل متطلبات هذا الأمر، والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط والالتزام بالمعايير الدولية، وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي. من جانبه، أشار العوضي إلى أهمية استكمال إنهاء هذا الملف، خصوصاً أن نسبة الإنجاز المتحققة في الخطة التصحيحية قد تقدمت لتصل إلى 56، ما يعني أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع تمضي بالاتجاه الصحيح. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام