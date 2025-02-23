2025-02-23 14:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، أن بغداد وأربيل شكلتا فريقاً فنياً مشتركاً لمعاينة جاهزية أنبوب تصدير نفط كردستان. وذكر بيان صادر عن الوفد تلقته الاقتصاد نيوز، أن بعد التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان،تم الاتفاق والتأكيد لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة. وأشار إلى تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيتهُ، مؤكداً الالتزام بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام