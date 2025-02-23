2025-02-23 14:45:48 - المصدر: ايشان

في تطور جديد يهدد اكتمال المرحلة الأولى من الهدنة بقطاع غزة، أعلنت حكومة الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، حتى تنهي حماس “المراسم المهينة” التي تقيمها أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين، وهو ما اعتبرت الحركة الفلسطينية محاولة “للتهرب” من الاتفاق بـ”حجج واهية”. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في ساعة مبكرة من […]

ظهرت المقالة الكيان يتهرب من الاتفاق.. تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وحماس تندد: حججهم واهية أولاً على ايشان.



