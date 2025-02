اللجنة التحضيرية تعلن انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير لرسم ملامح المستقبل

2025-02-23 14:46:27 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الأحد، مؤتمراً صحفياً في العاصمة دمشق، معلنة أن السلطات السورية الجديدة، ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد في 25 فبراير الجاري. وقال الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم: "شارك في اللقاءات ما يقارب 4000 رجل وامرأة وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع […]

