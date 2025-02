وزير الموارد المائية: لقاء مرتقب مع تركيا لبحث الإطلاقات المائية وإجراءات لوقف الهدر في بحر النجف

2025-02-23 14:46:27 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الأحد، عن لقاء مرتقب مع الجانب التركي لبحث الإطلاقات باتجاه العراق، فيما أكد اتخاذ إجراءات لوقف الهدر في بحر النجف الأشرف. وقال ذياب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة ومحافظ النجف الأشرف، إنه "تم عقد مؤتمر صحفي مشترك لمناقشة الخطة الزراعية للموسم المقبل، إضافة إلى سبل […]

