2025-02-23 15:35:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن مجهولين اقتحموا منزل موظف حكومي واردوه قتيلا في منطقة البراكية بمحافظة النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من الأشخاص المجهولين اقتحموا، اليوم، منزل موظف في معمل سمنت الكوفة في منطقة البراكية وسط مدينة النجف، حيث قاموا بقتله طعناً بسكين حادة وضرباً على الرأس داخل منزله.

وأشار المصدر إلى أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد ارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية قد طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي، حيث فتحت تحقيقاً موسعاً للكشف عن ملابسات الحادث والقبض على الجناة.