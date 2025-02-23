للمطالبة بحل أزمة الرواتب.. محتجو السليمانية ينصبون خيمة ويقطعون طريق النفط

2025-02-23 15:45:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذ معلمو وموظفو السليمانية، خطوةتصعيدية جديدة، بسبب تأخر صرف رواتبهم، حيث نصبوا خيمة، يوم الأحد، في طريق صهاريجالنفط المتجهة إلى إيران، بعد أن قطعوا الطريق صباحا، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتىالاستجابة لمطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إنعدداً من المعلمين والموظفين خرجوا صباح اليوم إلى الطريق المؤدي إلى منفذ باشماخفي منطقة عربت، حيث قاموا بإغلاقه أمام حركة الشاحنات المحملة بالنفط ومشتقاته،احتجاجاً على عدم صرف رواتب شهر كانون الأول لعام 2024، وعدم تنفيذ قرارات المحكمةالاتحادية المتعلقة بمشكلتهم المالية.

وأضاف المراسل، أن المحتجين أكدوا أنهم لنينهوا اعتصامهم إلا بعد تلبية مطالبهم، مشددين على أن هذه الخطوة تأتي كوسيلةللضغط على الجهات المعنية لإيجاد حل جذري لمشكلة تأخر الرواتب، التي أثرت بشكلكبير على حياتهم المعيشية.

كما أشاروا، وفقا للمراسل، إلى أن استمرارتصدير النفط في ظل هذه الأزمة المالية يعد تجاهلاً لمعاناتهم وعدم اكتراث بمطالبهمالعادلة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتفاقم فيه أزمةالرواتب في إقليم كوردستان، وسط عدم وجود حلول واضحة.

ويؤكد المحتجون عزمهم على مواصلة اعتصامهم داخلالخيمة، مع تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مما ينذربتوترات أكبر قد تؤثر على قطاع التعليم والخدمات في المنطقة.

وتعاني السليمانية منذ أشهر من تأخر صرف رواتبالموظفين، نتيجة تعقيدات مالية وخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومةالاتحادية في بغداد، رغم صدور قرارات من المحكمة الاتحادية العليا تؤكد ضرورة حلهذه المشكلة.

وسبق أن نفذ المعلمون والموظفون احتجاجاتوإضرابات متكررة، لكن دون استجابة فعلية من الجهات المسؤولة، ما دفعهم إلى اتخاذخطوات تصعيدية جديدة، مثل إغلاق الطرق ومنع تصدير النفط، بهدف إيجاد حل نهائيلأزمتهم المالية.